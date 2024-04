Wie Böhringer mitteilt, unterstützt der Kindergarten seit einiger Zeit schon das örtliche Deutsche Rote Kreuz und bastelt zu Weihnachten kleine Geschenke für Heimbewohner. „Warum“, so fragte das Team sich, „schenkt man nicht auch ganz ohne Anlass Freude?“

Interesse?

Kontakt:

Vielleicht gibt es auch in Weil am Rhein und drumherum Einrichtungen oder einsame Privatpersonen, die gerne solche Überraschungen per Post erhalten würden? Wer jemanden kennt oder eine Idee hat, darf sich beim Kindergarten Kirschenstraße per E-Mail an kirschenstrasse@kita-weil.de oder unter Tel. 07621/61016 melden.