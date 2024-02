Weil am Rhein: Olympisches Feuer kommt nach Weil

Weil am Rhein ist einer der wenigen Städte außerhalb Frankreichs, in der die olympische Flamme dieses Jahr brennt. Für einen Moment schaut die große Welt des Sports also auf die 3-Länder-Stadt. Und auch für Aline Rotter-Focken, die 2021 in Tokio die olympische Goldmedaille im Ringen holte, wird es ein unvergesslicher Moment sein. Die 32-Jährige wurde nämlich vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ausgewählt, die Fackel zu tragen.

Großes Fest auf der französischen Rheinseite

Übrigens: Am 26. Juni findet auf dem Abbatucciplatz und am französischen Ufer des Rheins und damit direkt an der Dreiländerbrücke zwischen 11 und 17 Uhr ein großes Fest statt. Die Olympischen Spiele in Paris werden offiziell am 26. Juli eröffnet und enden am 11. August. Die Paralympics werden dann vom 28. August bis 8. September 2024 ausgetragen.