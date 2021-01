Weil am Rhein Optimismus trotz Einschränkungen

Weil am Rhein-Haltingen (mcf). Der Ausbau der Rheintalbahn hat neben den Pandemie-Folgen das vergangene Jahr in Haltingen geprägt. Daher bilden diese beiden Themen auch die zentralen Aspekte der Neujahrsansprache von Ortsvorsteher Michael Gleßner, die in der kommenden Woche im Mitteilungsblatt abgedruckt wird. Auch 2021 bleibe ein Jahr voller großer Herausforderungen. „Die Corona-Pandemie wird uns weiter beschäftigen und Einfluss auf unser Leben haben.“ Doch auch Baustellen und die damit verbundenen Einschränkungen und Unannehmlichkeiten würden die Haltinger weiter beschäftigen. „Es bleibt uns dabei nur, uns in Geduld zu üben und die Sachzwänge zu akzeptieren. Denn am Ende der jeweiligen Baumaßnahmen führen diese zu einer Verbesserung der Lebensumstände in der Gemeinde.“ Optimistisch zeigt sich Gleßner zugleich, dass man auch in diesem Jahr in einigen wichtigen Angelegenheiten für den Stadtteil wieder einen Schritt weiter komme. „Am Ende wird ein gutes Ergebnis dastehen.“