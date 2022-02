Weil am Rhein Optimistischer Blick auf den Sommer

Weil am Rhein-Märkt. Eugenio Perini hat sich in der „Krone“ in Märkt mit neuen Ideen und Konzepten gegen die Einbußen durch die Corona-Beschränkungen gestemmt. Das war und ist viel Arbeit, aber unterm Strich zahlt es sich aus, resümiert der Gastronom.

Mit neuen Angeboten – unter anderem gibt es in der Märkter „Krone“ seit einigen Monaten eine „To-go-Karte“, auf der unter anderem auch Pizza und Flammkuchen angeboten werden – hat Perini versucht, sich auf die erschwerten Bedingungen in der Corona-Zeit einzustellen. „Es läuft gut“, zieht er nun im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz. „Wir sind froh, dass wir die Initiative ergriffen haben.“ Die Umsätze in der „Krone“ ziehen wieder an. „Freitag und Samstag waren wir ausgebucht“, weist Perini darauf hin, dass im Restaurant wieder einiges los ist. Und auch die Buchungszahlen für die Hotelzimmer steigen an – besonders für den Monat April gebe es bereits zahlreiche Anfragen.