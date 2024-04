Die Orchestergesellschaft Weil am Rhein lädt ein zu ihren Frühjahrskonzerten unter dem Titel „3-Land Konzert“, einem trinationalen Programm mit den Solisten Heiner Krause, Alphorn und Kirsten Lin, Flöte. Unter der Leitung von Franck Nilly werden Werke von Otto Nicolai und Felix Mendelsohn Bartholdy, Jean Daetwyler und Gabriel Fauré zu Gehör gebracht. Die Aufführungen sind am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, in der Salle Riedlin Hegenheim (F), am Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr, in der Altrheinhalle Weil am Rhein-Märkt (D) und am Sonntag, 12. Mai, 17 Uhr, im Bahnhofsaal Rheinfelden (CH). Karten für die Konzerte sind an folgenden Stellen und zu folgenden Preisen erhältlich: für Hegenheim: Erwachsene 20/Kinder und Jugendliche 10 Euro, Reservierung per E-Mail an kontakt@orchestergesellschaft.de und Abendkasse; für Weil am Rhein: Erwachsene 25/20/Kinder und Jugendliche 5 Euro bei Stern Optik, Hauptstraße 226, Tel. 49 7621/ 71316, und Abendkasse; für Rheinfelden: Erwachsene 35/30/25/ Kinder und Jugendliche 15 Schweizer Franken, über www.eventfrog.ch und Abendkasse.