Weil am Rhein Ostereier für den guten Zweck verkaufen

Mitglieder des Lions-Clubs sind an den kommenden Samstagen vor Ostern vor den Hieber-Märkten in Binzen und an der Weiler Römerstraße sowie vor der Rathausapotheke in Weil am Rhein, außerdem an Freitagen vor dem Rewe in der Freiburger Straße in Haltingen und mittwochs während des Wochenmarktes ebenfalls vor der Rathausapotheke in Aktion. Der Erlös des Verkaufs wird zum Einen für die Aktionen des Vereins Kinderhilfe Kiew (KiHev), mit dem Mitglied Thomas Harms seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986 ein Kinder-Krankenhaus in der Ukraine unterstützt, verwendet. Außerdem soll die Erweiterung des Frauenhauses in Lörrach unterstützt werden, heißt es weiter.

Nach den künstlerischen Gestaltungen der Ostereier von Patrick Luetzelschwab und Dorothee Rothbrust wurden in diesem Jahr zwei verschiedene Ostereier mit einem floralen und einem architektonischen Motiv durch den Altweiler Künstler Peter Hofmann gestaltet. In den Eiern befinden sich Losnummern, mit denen Preise aus einer großen Tombola gewonnen werden können, die vom Einzelhandel, Firmen und Einzelpersonen aus Weil am Rhein und Umgebung gestiftet worden sind. Die Ausgabe der Preise erfolgt am 29. und 30. April im Reforum in Binzen. Weitere Informationen unter www.lc-weil.de