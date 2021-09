Weil am Rhein Pächter-Paar für den „Adler“

Ein fertiges Konzept für den Neustart in Alt-Weil gibt es zwar nicht, doch Grundzüge zeichnen sich deutlich ab. Für das Restaurant „Adler“ soll es eine hochwertige Küche geben, der Maxime „der Tradition verpflichtet und der Gegenwart geschuldet“ folgend. Regionalität und Nachhaltigkeit spielen dabei laut den neuen Pächtern eine zentrale Rolle. Zugleich wollen sie eine Brücke schlagen zum angrenzenden „Spatz“, wo es etwas einfachere Produkte für kleineres Geld geben werde. Jung und Alt würden somit angesprochen. Eine deutliche Aufwertung des Terrassengeschäfts vom „Adler“ finde sich in den Plänen ebenso.

Die Küche

Offen ist, wer in der Küche den Löffel schwingen wird. Als Interimslösung hilft hier zwar ein erfahrener Koch aus, sodass die Hotelgäste weiterhin auf ihre Kosten kommen sollen, doch ansonsten heißt es: „Wir suchen das passende Puzzleteil, das zu uns, zum Konzept und zum ,Adler’ passt.“ Eine hochstehende Küche werde es geben, eine Fortführung mit einem strahlenden Stern ist jedoch nicht das nahe Ziel. Im Innenleben der unter Ensembleschutz stehenden Gebäude soll zudem zwar spürbar sein, dass es eine neue Handschrift gibt, aber der „Adler“ auch erkennbar bleiben.

Etwa 15 Mitarbeiter werden nach Schätzung der neuen Pächter im Normalbetrieb angestellt. Der „Adler“ werde auch Ausbildungsbetrieb. Mit zeitgemäßen Bonusmodellen und passenden Arbeitszeiten könne das Berufsbild laut Danny Neynaber attraktiver gemacht werden. „Wir möchten ein Leuchtturm sein.“

Die Pächter

Hier kann das Paar auf die Erfahrungen in der Schweiz zurückgreifen, wo beide jahrelang gearbeitet und gelebt haben. Danny Neynaber kann ebenso wie seine aktuell in einem renommierten Restaurant tätige Frau zahlreiche Stationen vorweisen, unter anderem war er gastronomischer Unternehmensberater, in der Geschäftsleitung vom Sterne-Restaurant „Eckert“ in Grenzach tätig, zuletzt wirkte er in der Geschäftsführung der „Rüsterei“ in Zürich. Dass beide den Zuschlag für den „Adler“ durch Wolfgang Würzburger erhalten haben, lag laut dem Unternehmer an dem sehr guten Eindruck, den beide schon zuvor bei einem anderen Restaurant als Interessenten hinterlassen hatten. Nach seiner telefonischen Anfrage folgte einen Morgen später die Zusage durch das Paar, das eigene Fußabdrücke im dann neu eröffneten „Adler“ hinterlassen will.