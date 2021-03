Weil am Rhein Paketbote liefert Drogen frei Haus

Von Gottfried Driesch

Weil am Rhein. Neben mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz stand auch eine vorsätzliche Körperverletzung gegen die frühere Freundin des Beschuldigten zur Verhandlung an. Am 2. Juli 2017 hatte er die junge, zierliche Frau in seine Wohnung in Alt-Weil bestellt. Das Paar hatte sich zwei Wochen zuvor getrennt. Mit Drohungen, er würde sie bei ihrem Arbeitgeber anschwärzen und für ihre Entlassung sorgen, hatte er erreicht, dass die Frau in die Wohnung des Beschuldigten kam. Dort seien sie rasch in Streit geraten. Dabei sei der sehr stämmige und muskulöse Angeklagte auf die zierliche Frau losgegangen. Er habe sie mehrfach gewürgt, so dass es ihr schwarz vor Augen geworden sei. Durch massiven Druck auf den Kopf erlitt sie eine Orbitabodenfraktur (Bruch der Augenhöhle), die operativ gerichtet werden musste. Ferner Blutergüsse und Hautabschürfungen am ganzen Körper.