Weil am Rhein: Pandabär auf Rollschuhen

Figuren wie Kreise und Blumen

So gibt es Szenen, wo viele Akteure zusammen perfekte Figuren fahren wie eine Sternenmühle. Kreise und Blumen werden mit den einzelnen Figuren gestaltet. Dann wieder ist es ein Duett, das zusammen mit Hebefiguren alle begeistert oder es werden Kung-Fu-Szenen nachgestellt.

Hierfür hat der Rollsportverein Weil am Rhein extra einige Unterrichtsstunden in einer Kung-Fu-Schule in Basel genommen, um neben der künstlerischen auch eine realistische Darstellung zu bieten. Organisiert wurde es von den Geschwistern Katharina, Sophia und Natascha Heppeler. Insgesamt viermal führen sie das Rollschuhmärchen auf, und es steckt viel Herzblut in den Darbietungen.