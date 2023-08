Ein Pedelec der Marke Raleigh wurde am Montag zwischen 21.30 und 23.30 Uhr entwendet. Das Pedelec wurde mit zwei Schlössern sowie einem anderen Fahrrad zusammengeschlossen und stand in Friedlingen, in der Hauptstraße, an einem Fahrradständer bei einer Eisdiele, teilt die Polizei mit. Die zwei aufgebrochenen Schlösser sowie das zweite Fahrrad wurden zurückgelassen. An dem schwarzen Pedelec befand sich noch eine grüne Satteltasche. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.