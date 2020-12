Weil am Rhein Permanente Anpassung geht weiter

Wir hoffen und glauben fest daran, dass wir diese Phase gemeinsam mit unseren Mietpartnern überstehen werden. Der jahrzehntelange Erfolg des Rheincenters ist auf bestimmte Faktoren zurückzuführen – dieses starke Grundgerüst lässt uns positiv in die Zukunft blicken. Wir werden nächstes Jahr 30 Jahre alt, das Center hat sich 30 Jahre lang auf dem herausfordernden und stets dynamischen Einzelhandelsmarkt bewährt.

Frage: Das Kino ist schon sehr lange geschlossen. Machen Sie sich Sorgen, dass hier der letzte Vorhang schon gefallen ist?

Nein, sicherlich ist hier der letzte Vorhang noch nicht gefallen. Unsere Kinobetreiber durchleben – wie alle Kinos in Deutschland und weltweit auch – schwere Zeiten. Wir sind aber mit unserem Kinobetreiber in intensivem Kontakt und sie sind zuversichtlich, dass sie 2021 wieder unter halbwegs normalen Bedingungen das Kino bespielen werden können. Durch das Verschieben von Filmstarts ins kommende Jahr werden den Besuchern voraussichtlich ab Sommer 2021 eine Vielzahl an Blockbustern im Kino zur Verfügung stehen.

Frage: Das Hotel hat ebenfalls mit den Folgen der Reisebeschränkungen zu kämpfen. Wie kommt dieses aktuell durch die Krise?

Das Hotel hat während der gesamten Coronakrise hohe Verluste verzeichnet. Diese waren während des ersten Lockdowns durch die gleichzeitig erfolgte Grenzschließung sogar noch höher als beim jetzigen Lockdown. Momentan bereitet der Geschäftsführung Sorgen, dass zugesagte Hilfsmaßnahmen lange auf sich warten lassen. Selbst angekündigte Abschlagszahlungen für die Novemberhilfe sind noch nicht erfolgt. Dennoch schaut das Hotel zuversichtlich auf das neue Jahr. Es wird mit einer Normalisierung der Situation im Frühjahr/Sommer 2021 gerechnet. In der Krisenzeit durchgeführte Modernisierungen werden sich dann positiv auswirken.

Frage: Am Ende des Jahres ist immer die Zeit, Bilanz zu ziehen. Wie fällt diese angesichts von einem Shutdown light, zwei kompletten Shutdowns und einer Grenzschließung aus?

Diese Frage möchte ich allgemein beantworten – 2020 war mit Sicherheit kein einfaches Jahr. Die permanente Anpassung an die sich ständig ändernden Bedingungen haben unser „Tagesgeschäft“ bestimmt. Was jeder einzelne mit Sicherheit über diese Zeit sagen kann ist, dass wir ständig aufs neue „Krisenmanagement“ praktiziert haben.

Frage: Als die Grenzen dicht waren, haben Sie gesagt, dass die Landkreis-Bürger das Rheincenter neu für sich entdecken. Ist daraus eine Liebesbeziehung geworden?

Ja, wir haben aus dieser Zeit heraus eine neue „Stammkundschaft“ gewonnen, potenzielle Kunden, die wir vorher nicht erreicht haben, haben das Rheincenter für sich entdeckt.

Frage: Zuletzt wurde der Marktkauf komplett modernisiert.

Der Marktkauf wurde auf beiden Ebenen komplett erneuert. Zusammenfassend kann man sagen: Der Marktkauf bekommt mit seinem neuen Auftritt eine weitgehend positive Resonanz.

Frage: Mit der grenzüberschreitenden Tram 8 hat das Geschäft noch einmal kräftig Fahrt aufgenommen. War das ein echtes Konjunkturprogramm für Sie?

Die Tram hat sich definitiv positiv im Hinblick auf die Nutzung seitens unserer Stammkunden, aber auch neuer Kunden auf uns ausgewirkt, aber nicht nur das: Für die gesamte Region ist die Tram eine absolute Bereicherung – was für uns zur Gewohnheit, ja zur Normalität geworden ist, erzeugt woanders großes Erstaunen – wie oft findet man auf der Welt eine Tram, die grenzüberschreitend die Menschen mit einander verbindet. Das ist schon ein starkes Stück auf das wir alle in der Region stolz sein können.

Frage: Ansonsten staut sich der Verkehr speziell am Wochenende eher vor dem Rheincenter. Wie viele Kunden kostet Sie diese Verkehrssituation?

Die Kreisverkehrslösung ist mit Sicherheit eine bessere Lösung als die vorherige Ampelsituation, jedoch kann verkehrstechnisch das aktuelle Verkehrsvolumen nicht abgedeckt werden, was natürlich in Stoßzeiten unsere Kundenfrequenzen beeinflusst.

Frage: Wie wird sich das Rheincenter in den nächsten Monaten und auch Jahren für den Wandel im Einzelhandel rüsten? Digitale Kaufhäuser boomen schließlich im Vergleich zum stationären Handel.

Onlinehandel ist stark und gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Die Corona-Pandemie hat diesen Trend weltweit noch mehr verstärkt. Auf der anderen Seite ist unser aller Leben ohne den stationären Handel nicht denkbar. Wir versuchen, gezielt die Verweildauer im Center zu erhöhen. Die Optimierung unseres Gastronomie-Angebots, die Modernisierung einiger Geschäfte hat bereits stattgefunden. Die Erweiterung unseres Serviceangebotes beziehungsweise ständige Optimierung des Mieter-/Branchenmixes sind hier zu nennen. Nicht zuletzt ist hier auch das Schlagwort Click & Collect zu nennen.

Frage: Weihnachten darf man sich ja immer etwas wünschen. Was ist Ihr größter Wunsch für das Rheincenter?

Mein größter Wunsch für uns alle ist, dass die Pandemie im nächsten Jahr bewältigt wird und wir mit all unseren Familien, Freunden und Bekannten gesund bleiben. Folglich ist mein Wunsch für das Rheincenter, dass wir wieder zu unserer bewährten „Normalität“ zurück finden.

Der Shutdown trifft das Rheincenter insbesondere in der wichtigsten Einkaufszeit des Jahres – der Vorweihnachtszeit – sehr stark. Folgende Geschäfte sind noch geöffnet: Apotheke, Marktkauf, Nordsee, Dünya Kebab & Pizza, Anatolie Centeria Grill, Mc Donalds, K & U Bäckerei, Reformhaus Bacher, dm Drogeriemarkt, Kölle Zoo, Reisebank, Le Wok Asia Bistro, Sushi & More, Express Schuh & Schlüsseldienst, Hotel Maximilian & Hotel Best Western

Weil am Rhein (mcf). „Nur gemeinsam sind wir und bleiben wir stark“: Das ist laut der Rheincenter-Managerin Ales Kahraman der Grund dafür, dass das Rheincenter wieder der Händlervereinigung Weil-aktiv beigetreten ist. Der Einzelhandel könne nur gemeinsam die starken Herausforderungen unserer dynamischen Zeit meistern, unterstreicht sie. „Der Wettbewerb unter uns darf und wird uns nicht davon abhalten, gemeinsam unsere Interessen in der Region beziehungsweise in Weil zu vertreten.“ Insbesondere seit Ausbruch der Corona-Krise werde intensiv zusammen gearbeitet und sich gegenseitig ausgetauscht. Ebenso hat sich die Center-Leitung mit den Vertretern der Stadt, insbesondere mit OB Wolfgang Dietz und seinem Team ausgetauscht, so Kahraman.

Weil am Rhein (mcf). Mit der „Dreiländergalerie“ erwächst dem Rheincenter ein echter Konkurrent. Das weiß auch Centermanagerin Alev Kahraman. „Nichtsdestotrotz besinnen wir uns auf unsere Stärken beziehungsweise unseren Stellenwert im Markt.“ Dabei verweist sie auf mehr als 50 Geschäfte, zwei Hotels, Kino, Fitnesscenter, Arztpraxis, diverse Büroflächen und auch zwei Anlaufstellen des Landkreises Lörrach. „Und wir haben eine überregionale Anziehungskraft.“ Hinzu kämen die mehr als 1000 kostenlosen Parkplätze und die direkte Angrenzung an Frankreich und die Schweiz. Beim Marktkauf handele es sich zudem um den umsatzstärksten in ganz Deutschland.

„Mit vielen unserer starken Bestandsmieter verlängern beziehungsweise erneuern wir die Verträge“, unterstreicht die Centermanagerin. Seit kurzem gebe es mit „Easy Fitness“ einen neuen Fitnessbetreiber. Ebenso sei mit Megafitstore im Bereich Nahrungsergänzungsmittel ein interessantes Geschäftskonzept dazu gekommen. Eine neue Express-Schneiderei und den im Januar zu eröffnenden neuen Handyshop führt Kahraman ebenso an wie das Restaurant Midpoint im Außenbereich des Centers – „ein neues Highlight im Bereich der gehobenen Gastronomie in und für Weil“.