Weil am Rhein Pflanzen, Farben und Design

In Kooperation mit der Barragán Foundation beleuchtet eine Reihe von Vorträgen das Werk des mexikanischen Architekten. Aktuell werden in einer Gastpräsentation Fotoarbeiten von Studenten gezeigt, die in einem Workshop mit dem Fotografen Bas Princen entstanden sind. Aus diesem Anlass widmet sich der Kurator Martin Josephy in einem Vortrag und anschließendem Gespräch mit Bas Princen der engen Beziehung zwischen Entwurf und fotografischer Repräsentation in der Architektur von Luis Barragán. Es findet am Donnerstag, 28. September, ab 18.30 Uhr im Vitra Schaudepot statt (auf Englisch). Der Eintritt ist frei, keine Anmeldung nötig.