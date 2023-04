Weil am Rhein Pflanzen tauschen und sich begegnen

Die Organisatoren beabsichtigten damit, das steigende Interesse an urbanem Grün zu fördern und aktiv zu unterstützen. Aber auch das bei vielen älteren Mitbürgern noch vorhandene Gärtnerwissen zu bewahren und an die jüngeren weiterzugeben war ein wichtiger Beweggrund, heißt es in einer Mitteilung.

Begegnungen im Quartier

Aber auch die soziale Komponente wollte man dabei nicht vergessen. Durch generationenübergreifende Gemeinschaftsaktivitäten sollten neben den direkten Quartierbewohnern auch weitere interessierte Bürger aus Weil am Rhein und den Ortsteilen für gemeinsame Aktivitäten und Erlebnisse bewegt werden.