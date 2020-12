Weil am Rhein Pflegeheim steht unter Quarantäne

Mit der „Rumpfmannschaft“ werde die Versorgung sichergestellt, versichert Maximilian Mank, Geschäftsführer der bundesweit tätigen Stella Vitalis GmbH mit Hauptsitz in Dinslaken und 19 Einrichtungen bundesweit. Interims-Fachkräfte aus einer eigenen Einrichtung in Bad Bellingen sind aufgrund der akuten Lage in Weil am Rhein tätig.

Vier Fachkräfte und vier Hilfskräfte konnten über Personaldienstleister an Land gezogen werden, was aber eine kostspielige Angelegenheit ist. Doch notwendig, wie Mank erklärt. Zwar gibt es nur zwei Mitarbeiter in Quarantäne, doch insgesamt seien 15 Pflegekräfte krank geschrieben, aus unterschiedlichen Gründen, die nicht mit Corona zusammen hängen.