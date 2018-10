Weil am Rhein Polizei bezweifelt Unfallhergang stark an

Weil am Rhein. Auf dem Polizeirevier erschien am Mittwochabend ein 20-jähriger Mann und erstattete Anzeige, da ihm angeblich jemand gegen sein Fahrzeug gefahren sei und sich danach entfernt habe. Bei der Aufnahme ergaben sich jedoch Zweifel am Unfallhergang, wobei der junge Mann bei seiner Version blieb. Kurz nachdem der Mann das Polizeirevier verlassen hatte, kam er in Begleitung seines Vaters wieder zurück. Hier gab er nun an, dass er gelogen hatte und er gegen ein im Schafackerweg geparktes Fahrzeug gefahren war. An den beiden Fahrzeugen war Sachschaden von jeweils 2000 Euro entstanden.