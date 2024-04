Weil am Rhein: Polizeiorchester spielt „Rumänische“ und „Armenische Tänze“

Mit „Viva Musica“ setzte das Orchester einen furiosen Auftakt und bot dann das wohl anspruchsvollste Werk: „Rumänische Tänze“. Diese Komposition verbindet sinfonische und folkloristische Elemente. Der Österreicher Thomas Doss schrieb das sechssätzige Werk. Große, rhythmisch recht unterschiedliche, an klassische Orchestermusik erinnernde Passagen wechseln mit an die Volksmusik angelehnten Abschnitte. Der Saxofonist Toni Todt stammt aus Rumänien und trug zur Einstimmung ein Gedicht vor, das er noch in der Zeit der Ceausescu-Diktatur geschrieben hatte. Während der Ouvertüre zitierte er weitere Teile dann in rumänisch.

Die 35-minütige Satzfolge bot durch die wechselnde Dominanz der einzelnen Register eine stets neu aufkommende Spannung. Mehrfach bezogen die Musiker das Publikum mit ein, indem der Dirigent zum Klatschen aufforderte. Der erste Teil endete mit dem „Jazz-Concerto“ des jungen Komponisten Fynn Müller, der es speziell für den aus Spanien stammenden Hornisten David Tórres geschrieben hatte. Beide begegneten sich an der Musikhochschule Trossingen.