Weil am Rhein Programmier-Träume werden wahr

Die Firma Apple vergibt jedes Jahr 350 Stipendienplätze an Schüler weltweit. Die Förderung richtet sich an junge Programmentwickler. Die Gewinner sind eingeladen, an der World Wide Developers Conference (WWDC) in San José in Kalifornien teilzunehmen. Die Konferenz stellt die neuesten Apps auf dem Markt vor. Einen begehrten Platz hat Lars Augustin aus Weil am Rhein gewonnen.