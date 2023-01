Weil am Rhein Projekte in Märkt kommen voran

„Hinter uns liegt erneut ein bewegtes und anstrengendes Jahr“, meinte der Ortsvorsteher. Es habe zwar viel Gutes aber auch neue Unsicherheiten gebracht. Er erinnerte an das Maibaumstellen im April, das Fischerfest im Juli, die Einweihung des neuen Waidlings mit dem Platzkonzert des Musikvereins, die Hobby-Ausstellung des Sportvereins, und dass der Volkstrauertag wieder in einem würdigen Rahmen stattfinden konnte. Betrachte man allerdings die gegenwärtige Lage mit dem Ukraine-Krieg, der Energiekrise sowie der andauernden Corona-Pandemie, vermisse man die Leichtigkeit früherer Zeiten. Auf kommunaler Ebene habe es Fortschritte gegeben, sagte Hofmann. Märkt wurde an das Backbone-Netz des Landkreises Lörrach angeschlossen. Zusammen mit Märkter Kindern verwirklichte die Stadtverwaltung das Projekt „Piratenschiff“.

Die Mitarbeit im „Lenkungskreis Kriminalprävention“ habe bereits Früchte getragen. Zusammen mit der deutschen und der französischen Polizei konnten immer wieder vom angrenzenden Elsass ausgehende Ruhestörungen in Märkt und Haltingen unterbunden werden.

Ausblick

Die schon seit längerer Zeit ins Auge gefasste Sanierung des Brandweihers wird endlich umgesetzt. Mit den ersten Arbeiten soll im März begonnen werden. Ein weiteres Dauerthema, die Sanierung der maroden Abdankungshalle auf dem Märkter Friedhof, macht große Fortschritte und soll noch im ersten Halbjahr 2023 abgeschlossen werden. Die Firma Remondis will weiterhin auf die Durchfahrt ihrer Laster durch das Märkter Wohngebiet verzichten. „Etliche hunderttausend Euro“, so Hofmann, sollen in die Erneuerung der Abwassernetzes fließen. Dank des Engagements Ehrenamtlicher gibt es einen öffentlicher „Bücherschrank“. Auf ehrenamtliche Hilfe hofft die Gemeinde auch bei der Installation einer Überdachung des Bouleplatzes.

„Das isch jo dr Hammer“, meinte ein Bürger, was da auf einmal alles gehe. Darauf habe man zum Teil schon jahrelang vergeblich gewartet. „Was isch do ächschd passiert?“.

Dank

Aus gutem Grund könne man mit Optimismus in die Zukunft zu schauen, zeigte sich Ortsvorsteher Hofmann überzeugt. Es gäbe viele Menschen, die sich mit aller Kraft dafür einsetzen.

Sein Dank galt all denen, die sich für das Gemeinwohl engagieren. Hofmann dankte auch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, den Gemeinderäten für die Unterstützung der Märkter Anliegen und allen Ortschaftsräten für das gelingende Miteinander.

Ehrung

Hilde Vollmer und Ernst Meier wurden für ihr großes Engagement mit einem Präsent geehrt.

Intensive Gespräche, ein reich gedecktes kaltes Buffet sowie ein oder zwei Gläschen guten Weins bildeten den Abschluss des Märkter Neujahrstreffs 2023.