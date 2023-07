Weil am Rhein Quartierstreff in Friedlingen eröffnet

Ideen sammeln für einen neuen Namen Foto: Beatrice Ehrlich

Noch keine Pläne

Bekhoucha-Held betont, dass es sich bei dem neuen Treff um einen Ort handelt, der für alle offen ist. Er soll nach und nach von Friedlingern belebt werden – weil sie Lust haben, etwas zu machen, nicht nur um ein vorgegebenes Programm zu absolvieren. An ein gemeinsames „Wohnzimmer“ denkt die Französin bei dem Raum, der auch von allen zusammen ausgestattet werden soll. „Jeder bringt was mit, jeder fühlt sich zuhause“, lacht sie. Im Innenraum, einer ehemaligen Bäckerei hängen Plakate, auf denen zu sehen ist, was noch gebraucht wird: Geschirr und Besteck, Tische und Sitzgelegenheiten, Staubsauger und Putzeimer, Spielsachen, eine Kaffeemaschine – eigentlich fast alles. Auf einem weiteren Plakat haben Kinder und Jugendliche festgehalten, was Leben im Quartier für sie bedeutet. Von Netflix über Comics bis Pommes frites reicht die Palette. An einer dritten Plakatwand können die Besucher Namensvorschläge für den neuen Treff notieren.

Abid El Moussaoui hat ein Friedlingen-Lied kreiert. Foto: Beatrice Ehrlich

Friedlingen-Rap

Einen Überraschungshit landet Abid El Moussaoui, der erst vor kurzem von Duisburg nach Weil am Rhein gezogen ist, mit seinem „Friedlingen-Rap“. „Musik berührt“, findet er. Auch er möchte sich künftig in die Quartiersarbeit einbringen. Das nächste Ziel des jungen Mannes, der sich darüber hinaus als Fußballtrainer beim Bosporus FC Friedlingen engagiert, ist, ein Musikvideo zu dem Lied zu drehen. Dafür sucht er noch Mitstreiter. Für musikalische Unterhaltung sorgt außerdem der Musiker und Soziologe Aytekin Kaya mit türkischen und kurdischen Liedern an der orientalischen Langhalslaute Saz.