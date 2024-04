Eine 60 Jahre alte Mountainbikerin wurde bei einem Sturz am Freitag gegen 17.20 Uhr schwer verletzt. Laut einem Polizeibericht befuhr sie mit einer Bekannten den asphaltierten Radweg talwärts vom Lindenplatz auf dem Tüllinger kommend in Richtung Tüllinger Weg in Haltingen, als sie wohl wegen eines kleinen hellen Autos nach links ausweichen musste.