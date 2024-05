Auch die Haltinger Winzer als Kooperationspartner von „escape game“ sind bei diesem Outdoor-Spaß mit von der Partie. Wurde die Firma „We-Escape.de“ 2021 am Kaiserstuhl gegründet, ist sie inzwischen nach Weil am Rhein umgezogen. Von hier aus bietet sie in vielen Städten Schnitzeljagden, Geocaching, und Stadtrallyes sowie einiges mehr an. Die Wanderung „In Vino Veritas“, die bei der Winzergenossenschaft Haltingen startet, führt durch die Reben Haltingens.