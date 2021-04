Weil am Rhein Räume bis Ende Oktober zu

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. In der an die Vorsitzenden gerichteten Mail wurde in wenigen Worten darüber informiert, dass die Verwaltung beschlossen hat, dass alle städtischen Räumlichkeiten bis 31. Oktober geschlossen bleiben „und deshalb nicht für Veranstaltungen zur Verfügung stehen“. Der Vorsitzende des Kulturrings, also der Dachorganisation der kulturtreibenden Vereine in Weil am Rhein, René Winzer, bedauert die Folgen der Pandemie. „Das müssen wir hinnehmen.“ Zugleich steht für ihn aber fest, dass der 31. Oktober nicht ein definitiv fixer Termin sein darf, sondern bei möglichen Corona-Lockerungen auch dieses Datum wackeln können muss. „Ziel muss es sein, falls möglich, unverzüglich die Räume wieder für die Vereine zu öffnen.“ Er wisse natürlich, dass sich die Stadt und das Kulturamt an die Verordnungen halten müssen, will er aktuell nicht an der Entscheidung der Rathaus-Spitze rütteln.