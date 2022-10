Weil am Rhein Reise mit vielen Eindrücken

Weil am Rhein. Mit vielen intensiven Eindrücken aus dem Fünfseenland südlich von München sowie aus einigen international bekannten Museen kehrte eine Reisegruppe der Volkshochschule Weil am Rhein kürzlich aus Oberbayern zurück. Der frühere Kulturamtsleiter Tonio Paßlick hatte die Reise konzipiert und begleitet. Führungen im Münterhaus in Murnau, in der Pinakothek der Moderne und dem Lenbach-Haus in München, im Museum der Phantasie von Lothar-Günter Buchheim am Starnberger See und im Franz-Marc-Museum in Kochel am See, wo die Museumsdirektorin Cathrin Klingsöhr-Leroy die Weiler Gruppe persönlich durch die Sonderausstellung begleitete, standen auf dem Programm. Ebenso die Beschäftigung mit pittoresken Orten des Pfaffenwinkels sowie bekannten Barock-Kirchen wie den Klosterkirchen in Andechs oder Dießen. Denn die Künstler des Expressionismus fühlten sich inspiriert von der Volkskunst der kleinen Gemeinden und vom idyllischen Zusammenspiel von beschaulichem Landleben und prachtvoller Bergkulisse, heißt es im Nachgang.