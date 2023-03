Weil am Rhein Reiter ziehen positive Bilanz

Zeitenwende

Von einer „Zeitenwende“ beim Traditions-Reitverein sprach der Vorsitzende Thomas Westermann hingegen mit Blick auf die künftige Ausrichtung des Reitturniers auf heimischem Boden: So wurde in der Herbstsitzung vom Vorstand beschlossen, die sonst getrennt stattfindenden, recht kosten- und arbeitsintensiven Reitturniere aus Springen und Dressur bis Klasse M/A** sowie das Dressurturnier bis Prix St. Georges künftig zusammen an einem Wochenende zu veranstalten.

Rückblick

Den Auftakt machte als Vorbereitung auf die Turniersaison am 8. Mai die Vereinsmeisterschaft. Vom 26. bis 29. Mai fand dann vor zahlreichen Zuschauern das traditionelle Reitturnier bis zur Klasse M im Springen und bis zur Klasse L in der Dressur statt, ebenso vom 17. bis 19. Juni das Dressurturnier. Als Dankeschön für die Helfer der beiden Turniere gab es am 2. September ein Helferessen. Den traditionellen Abschluss bildete am 3. Dezember die Weihnachtsfeier.