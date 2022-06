Weil am Rhein „Resultat sehr enttäuschend“

Bei den Testkäufen selbst waren keine volljährige Begleitperson dabei. In den vier Supermärkten, in einer Tankstelle und in einem Kiosk wurde das Mädchen weder nach dem Alter gefragt, noch wurde der Ausweis kontrolliert. Die Flasche Schnaps, der Likör oder auch der Whisky gerieten also ohne Schwierigkeiten in die Hände einer Minderjährigen. „Wir haben keine Erklärung, warum das Ergebnis diesmal so schlecht ausfiel“, sagt Anselm. Man werde an diesem Thema dranbleiben und den Kontakt mit der Villa Schöpflin halten. „Und natürlich werden wir jetzt auch vermehrt kontrollieren.“