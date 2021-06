Weil am Rhein Rheinpark ein Ort der Erholung und Begegnung

Leider könne die Übergabe der bereits fertiggestellten Abschnitte wegen Corona nur in einem kleinen, symbolischen Rahmen erfolgen. Das Weiler Stadtoberhaupt ist aber sicher: „Die Bevölkerung wird die Anlage schnell in Beschlag nehmen – auch unter den aktuellen Corona-Vorgaben.“ Zur Historie: Der Rheinpark war zunächst 1966 und in weiteren Bauabschnitten ab 1994 entstanden. Dietz: „Am Ufer kann man künftig sitzen, bequem mit dem Fahrrad vorfahren, die vorbeifahrenden Schiffe betrachten oder das Leben der Schwäne verfolgen.“

Weil am Rhein (mcf). Als „ein großartiges Angebot an die Bevölkerung im Dreiland“ hat OB Wolfgang Dietz das Ufer und den Park bezeichnet. Gleichzeitig rief er aber dazu auf, dieses pfleglich zu behandeln. Es kommt viel auf die Nutzer an, wie sich dieser Park in einem Jahr von heute präsentieren wird.“ So könnten der Betriebshof, die Stadtgärtnerei, der Gemeindevollzugsdienst, das Quartiersmanagement und die Polizei nicht überall sein – und müssten es im Idealfall auch nicht immer. Doch: „Alle staatlichen und kommunalen Einrichtungen können keine Kinderstube und keine Erziehung zum pfleglichen Umgang mit öffentlichem Eigentum ersetzen.“