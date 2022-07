Weil am Rhein Richtiges Verhalten im Notfall

Wiederbelebungs-Unterricht erhöht die Überlebensrate. So könnten allein in Deutschland jedes Jahr mindestens 10 000 Leben mehr gerettet werden, teilt der Förderverein mit. „Denn jeder Mensch kann mit seinen eigenen Händen Leben retten, wenn sie oder er weiß, was zu tun ist.“ Mehr als 70 000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Es sei damit die dritthäufigste Todesursache, heißt es in der Pressemitteilung. Schon seit 2015 werde von der Weltgesundheitsorganisation WHO für alle Schüler Unterricht in Wiederbelebung ab der siebten Klasse empfohlen. Tatsächlich sei die Schülerausbildung eine der effektivsten, einfachsten und anhaltendsten Methoden, um die Reanimationsquote durch Laien zu steigern. „Die Schüler dienen als Multiplikatoren im Familien- und Freundeskreis und tragen ihr Wissen nachhaltig weiter.“ Dieser Lerngegenstand sei von tatsächlicher Bedeutung für die Gesellschaft und fördere auf individueller Ebene das Selbstvertrauen, kombiniert mit einem hohen Maß an Selbstwirksamkeitserleben. „Beispiele aus anderen europäischen Ländern zeigen, dass eine intensivere Verankerung der Schülerausbildung in Wiederbelebung tausende Menschenleben jährlich rettet.“