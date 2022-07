Weil am Rhein Ringschluss und weitere Verbindung

Markus Rotzler, Leiter der Abteilung Verkehr und Tiefbau, legte im Anschluss dar, warum die Planänderung notwendig geworden ist. Es stelle sich ja durchaus die Frage, warum eine bislang zweispurige Brücke nach dem Abriss nicht wieder als solche aufgebaut werden könne. Das Problem seien die inzwischen geänderten Vorschriften. Diese machen es nötig, dass ein zweispuriger Neubau der Güterstraßenbrücke breiter sein müsste als das (noch) bestehende Bauwerk. Um weiter in die Breite bauen zu können, müsste die Stadt Grundstücke erwerben. Die Besitzer dieser Grundstücke indes wollen und werden nicht verkaufen. Sprich: ein zweispuriger Wiederaufbau der Güterstraßenbrücke ist unmöglich. Eben dies ließen sich mehrere Ausschussmitglieder nochmals explizit von der Verwaltung bestätigen.

Vor diesem Hintergrund hatte das Bauamt die Einbahnstraßen-Lösung ausgearbeitet. Diese allerdings stieß im Ausschuss auch deshalb auf Skepsis, weil zu befürchten sei, dass sich der Platz zwischen dem Aufzug am Steg und der Behelfsbrücke in eine ungünstige Richtung entwickeln könnte, wenn der motorisierte Verkehr aus dem Bereich nicht langfristig herausgehalten werde, griff Axel Schiffmann (UFW) einen Punkt aus der Debatte im Ortschaftsrat auf. Darüber hinaus sei absehbar, dass die Einbahnstraßen überlastet werden, sobald sich das Gebiet „Im Rad“ städtebaulich weiterentwickelt. Es brauche eine weitere Straße zur Erschließung. Thomas Bayer (Grüne) bekräftigte, dass er dem angedachten Ringschluss nicht zustimmen werden, sollte es keine weitere Erschließung des Gebiets geben. Johannes Foege (SPD) wies darauf hin, dass in der Vergangenheit bereits verschiedene Szenarien für einen weiteren Weg ins „Rad“ diskutiert worden seien, ohne dass sich die Pläne konkretisiert haben.

Wie den Ausführungen von Bürgermeister Gruner und Bauamtsleiter Christian Renner zu entnehmen war, ist nun allerdings sowohl eine weitere Erschließung des Gebiets als auch die städtebauliche Entwicklung desselben ein Thema, das in den kommenden Jahren konkretere Züge annehmen soll. Details wurden indes noch nicht genannt. Gruner verwies diesbezüglich auf die anstehende Klausurtagung.

Kompromiss: Zunächst nur Mittel für den Abriss

Was nun die Erneuerung der Güterstraßenbrücke angeht, einigte man sich auf Grundlage eines Antrags von Axel Schiffmann auf einen Kompromiss: Die politischen Gremien sollen demnach zunächst lediglich die Mittel für den Abriss des bestehenden Bauwerks freigeben. Was die Pläne für den Neubau betrifft, werden Verwaltung und Räte im Rahmen der Klausurtagung das Gespräch suchen. Und auch der Haltinger Ortschaftsrat soll erneut informiert werden. Das letzte Wort in der Sache hat nächste Woche der Gemeinderat.