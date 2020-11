Weil am Rhein RP mit Strich durch den „Durchstich“

Als Beispiel führt das RP darin ein vergleichbares Tunnelbauprojekt in der Stadt Mannheim an, wo es Ende der 1990er-Jahre zum Spatenstich kam. Während es in Friedlingen unter zirka 15 Bahn-Gleisen entlang gehen würde, waren es dort zehn Gleise, allerdings in einem schiefen Winkel, wie die Freiburger Behörde schreibt. Ähnlichkeiten gebe es mit dem Untergrund, also ein kiesiges, rheinnahes und mit ungünstigen Durchlässigkeitsparametern behaftetes Material, das zu erheblichen Problemen in der Planungsphase und vor allem in der Bauphase in Mannheim geführt habe.