Weil am Rhein Rücklage für Brandschutz nutzen

Die Verrechnungsstelle schlug vor, diese Summe aus der eigentlich zweckgebundenen Rücklage der Pfarrei „Guter Hirte“ zu entnehmen, was auch angenommen wurde.

Baumaßnahmen, die inzwischen vor der Vollendung stehen, sind der Poller am Eingang des Parkplatzes St. Peter und Paul. Die Licht- und Tontechnik wurde vergeben an eine Firma in Ortenberg.

In „Guter Hirte“ wurden die Arbeiten zur Neugestaltung des Zugangs zum Kindergarten/Saal und die gärtnerische Sanierung des Außengeländes an die Firma Eise vergeben. Ebenso werden in „Guter Hirte“ die Orgel und die Küche im Saal in den Blick genommen.

Flüchtlinge

Seit dem 1. Juni ist das Haus Rudolf-Virchow-Straße 6 der katholischen Kirchengemeinde an die Stadt zur Unterbringung von Flüchtlingen vermietet, wobei deren Herkunft keine Rolle spielen soll. Durch die Renovierung, bei der viele Hände mitgeholfen haben, sei das Haus in einen guten Zustand versetzt worden, worauf die Vorsitzende stolz ist.

Kindergärten

Die bisherige Stellvertreterin, Karina Lehner, wird neue Leiterin des Kindergartens „Don Bosco“. Der Posten der Stellvertretung konnte intern vergeben werden. Den Kindergarten St. Elisabeth verlässt die stellvertretende Leitung Tabea di Marco zum Herbst. Hier muss ausgeschrieben werden.

Gemeindeteams

Das Gemeindeteam St. Maria trifft sich im Juli wieder. Es stehen Überlegungen für das Patrozinium Anfang Oktober und für ein Lektorentreffen an. Zwei Mitglieder des Gemeindeteams haben erfolgreich an einem Pastoralkurs teilgenommen und arbeiten nun an einem musikalischen Projekt für Jugendliche.

Das Gemeindeteam „Guter Hirte“ hat im Frühjahr einige Projekte, etwa für Ostern, bearbeitet. Wie es nach der Sommerpause weitergeht, ist unter anderem von der Corona-Entwicklung abhängig. Ein Gemeindefest ist angedacht.

Das Gemeindeteam St. Peter und Paul hat sich mit einem ersten Treffen am 31. Mai aus acht Anwesenden gebildet. Weitere Mitstreiter sind willkommen und können sich auch bei Pastoralreferent Sebastian Scotti melden, der das Team begleitet. Beim Hock nach dem Patroziniums-Gottesdienst am 2. Juli übernimmt das neue Gemeindeteam die Bewirtung.

Verschiedenes

In der Diözesanstelle Hochrhein wird wieder ein Pastoralkurs ab dem 27. September angeboten. Broschüren liegen in den Kirchen aus. Am 24. September findet eine trinationale ökumenische Wallfahrt der Kirchen am Rheinknie statt, die zum Odilienberg im Elsass führt. Auch dafür liegen Anmeldebroschüren aus. Die Fahrt ist für alle kostenfrei.