Weil am Rhein Schippen, Streuen und Schneechaos

Vom Räumungsdienst abhängig sind neben den einzelnen Verkehrsteilnehmern wie Pkw-, Lkw- und Radfahrer auch die Buslinien. „Wir sind darauf angewiesen, dass die ÖPNV-Strecken freigehalten werden“, bestätigt SWEG-Sprecher Christoph Meichsner. Darüber hinaus seien die Busse mit Winterreifen ausgerüstet.

Nichtsdestotrotz können bei Wintereinbrüchen regelmäßig Verzögerungen im Fahrplan auftreten, da alle Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit der Witterung anpassen müssen, erklärt Meichsner. Da die Winterdienste in der Regel bereits vor dem Berufsverkehr unterwegs sind, seien im Regelfall die Strecken zum Betriebsbeginn passierbar. „Natürlich funktioniert es gerade bei so Wintereinbrüchen wie dem aktuellen nicht immer reibungslos“, hebt Meichsner an.

Fahrzeiten verzögert

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) meldeten gestern, dass es zu Einschränkungen bei den Tram-Netzen kommen konnte. Grund dafür seien langsames Fahren oder Unfälle des Individualverkehrs, schildert die BVB-Mediensprecherin Sonja Körkel. Sie empfiehlt, sich vor der Abfahrt mit der Tram 8 über Verzögerungen zu informieren und mehr Reisezeit einzuplanen. Zwar können die Tramgleise nicht einfrieren, dennoch seien sie rutschig, daher mahnt sie, beim Überqueren aufzupassen und vorsichtig zu laufen.

Die S-Bahnen 5 und 6 konnten gestern ungehindert durch Weil am Rhein passieren. Doch die Gefahr durch umstürzende Bäume oder Äste auf die Oberleitung bei zu viel Schnee bleibt. Aber der Marketing- und Qualitäts-Leiter der SBB GmbH, Daniel König, gibt für die Bahnstrecke in Weil am Rhein Entwarnung: „Es wurde erst ein Freischnitt durch die Infrastrukturbetriebe vorgenommen. Natürlich ist es nicht auszuschließen, aber ein Kollege war vor Ort und hat bestätigt, dass es dort relativ gut aussieht.“

Doch auch die Polizei warnt vor Spaziergängen im Wald aus dem gleichen Grund: „Die Schneelast wird durch Tau- und Regenwasser schwerer, dadurch steigt die Gefahr von Schneebruch“, erklärt der Polizei-Pressesprecher des Landkreises Lörrach, Jörg Kiefer. Außerdem solle man bei einem starken Schneefall von nicht unbedingt notwendigen Autofahrten oder auch vom Radfahren absehen.

Bis zum Redaktionsschluss waren bei der Polizei keine weiteren Verkehrsmeldungen eingetroffen. „Die Feuerwehr ist selbstständig im Einsatz“, erklärt Kiefer. Daher empfiehlt der Pressesprecher, auf die Verkehrsmeldungen zu achten, um Verkehrsunfällen weitestgehend aus dem Weg zu gehen.

Die Haltinger Straße musste im Bereich des Märkter Walds kurzfristig wegen Schneebruchs gesperrt werden. Einige Bäume sind aufgrund des starken Schneefalls umgefallen. Die Grünschnittstelle in diesem Bereich wird deshalb an diesem Wochenende geschlossen bleiben. Bis wann die Straße geräumt werden kann und auch die übrigen Bäume auf Schneebruchgefahr geprüft sind, ist derzeit noch unklar.