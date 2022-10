Weil am Rhein Schnelles Internet für alle

Daraufhin hat er Kontakt mit dem Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach aufgenommen und in Erfahrung gebracht, dass Märkt heute als „grauer Fleck“ mit Bandbreiten von mehr als 30 Megabit pro Sekunde bezeichnet werden könne. „Wir liegen in einem Bereich, in dem Handlungsbedarf besteht, aber zunächst hatten die ,weißen Flecken’ Priorität“, erläuterte Hofmann in der Sitzung. Nun werden die „grauen Flecken angegangen“. Da auf dem freien Markt kein Anbieter Interesse signalisiert habe, sei der Weg für den Zweckverband frei, einen Förderantrag zu stellen. Die „grauen Flecken“ sollen dann bis zum Jahr 2026 abgeschlossen werden, ein Beginn in Märkt ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Dann sollen Glasfaseranschlüsse bis an jedes Haus verlegt werden. Auch eine Info-Veranstaltung soll es geben. „Ich bleibe am Ball“, versprach der Ortsvorsteher.