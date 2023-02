Weil am Rhein Schräge Töne, gute Laune

Mit Schmackes

Durch den musikalisch schrägen Tag führte der Moderator Frank Schmohl. „Auf der Bühne A warten bereits die Rhoivoluzzer aus Mainz“, kündigte Schmohl an. Die ganz in Orange gekleideten Guggemusiker, die den weitesten Weg nach Weil am Rhein hatten, waren gut drauf und legten mit viel Schmackes los. Die Zuhörer waren begeistert. Sofort bildete sich ein dichter Menschenteppich vor der Bühne.