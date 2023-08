Weil am Rhein Schreiben ohne Stift, das geht

Beim Ferienprogramm kann man eben auch spielerisch lernen. Eingangs der Malstunden hatten die Betreuerinnen jede Holzklammer in zwei Teile zerlegt. Anschließend wurden mit der Spitze der halben Klammer Namen aufs Papier gezogen. Sandrine und Anna stand da zu lesen. Dann kommt Linus, dem Maltalent mit den verdächtig bunten Fingern, der Gedanke, in die nasse Farbe zu pusten. Ein schöner Verlauf entsteht, was die andern animiert, es ihm nachzumachen. Wie bei der „Malen mit Puste-Röhrchen-Methode“, bemerken die Kinder.

Spannende Aktivitäten

Noch bis zum 23. August gibt es montags und mittwochs spannende Aktivitäten. Nächsten Montag sind Wasserspiele im Freien dran, und am Mittwoch folgt die „Fahrradwerkstatt“. Weiter geht’s mit Schnitzeljagd, Ausflug in den Rheinpark, Pflanzen und Bäume entdecken sowie Kochen. Danach findet sich der Spielbus ein, der an vier Tage bleibt: Von Montag bis Donnerstag von 15 bis 17 Uhr ist dann was los im „WiKi“-Quartierszentrum, dessen Räume von der Wohnbau gestellt werden.