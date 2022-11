Weil am Rhein Schritt für Schritt ausbauen

Von Saskia Scherer

Weil am Rhein . Die Planung erfolgt im Hinblick auf die Bundes- und Landesklimaziele sowie die Leitsätze aus der kommunalen Wärmeplanung (wir berichteten). Sollten größere Abwärmequellen im Stadtgebiet oder im Landkreis erschlossen werden, sei es essenziell, die Wärme über Wärmenetze an einen Großteil der Verbraucher transportieren zu können, heißt es in der Vorlage. Dies könne nur zeitnah in Relation zur Erzeugung erfolgen, da so große Wärmemengen nicht mit vertretbarem Aufwand speicherbar seien. Neben dem Verteilnetz sei es außerdem unumgänglich, weitere Erzeuger – also Wärmequellen – zu bauen oder zu erschließen, heißt es weiter.