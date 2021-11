Weil am Rhein Schüler bekennen Farbe für Kinderrechte

So bekannten auch die Gemeinschaftsschüler Farbe für eine gerechte und nachhaltige Zukunft. Der gesamte Eingangsbereich des Schulhauses sowie die Fenster der Klassenräume wurden mit blauen Handabdrücken aller Schüler der Weiler Gemeinschaftsschule dekoriert. „Die Schüler möchten so ein Zeichen setzen und auf ihre (Kinder-)Rechte aufmerksam machen“, erklärt Schulleiter Burkhard Keller in einem Pressebericht.

Außerdem fanden im Unterricht Informationsveranstaltungen zum Thema statt und es fiel gemeinsam mit der Stadt Weil am Rhein als „kinderfreundliche Kommune“ der Startschuss für die Einrichtung eines Kinderrechtewegs. Dieser wird demnächst in unmittelbarer Nähe zum Schulgelände durch eine weitere Projektarbeit der Gemeinschaftsschule Weil am Rhein verwirklicht, heißt es weiter.