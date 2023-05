Weil am Rhein Schüler haben viele Fragen

Der Schwerpunkt aber lag auf der Berichterstattung im Lokalen. So wurde erklärt, dass sich der Lokalredakteur im Lauf eines Arbeitstags mit ganz unterschiedlichen Themen befassen kann. Am Morgen kann zum Beispiel ein Interview zum Weinbau anstehen, während am Mittag ein großer Bericht über eine Kulturveranstaltung zu schreiben ist. Die Abende, so erfuhren die Schüler weiter, verbringen Lokaljournalisten häufig bei Sitzungen der lokalpolitischen Gremien, also etwa in Ausschüssen und Gemeinderäte. Klar, dass darüber dann am nächsten Tag berichtet wird. Die Schüler stellten zu allen Bereichen teils komplexe Fragen. Durch diese wurden auch Themen wie die Abgrenzung zum sogenannten Boulevard, der Umgang mit Privatsphäre, das Recht am eigenen Bild und die Bedeutung des Pressekodex angeschnitten. Selbst nach dem zweiten Klingeln gingen immer noch Hände nach oben.