Weil am Rhein: Schüler zeigen sich sehr interessiert

In einer Fragerunde vermischten sich sofort allgemeine tagespolitische Fragen mit gezielten lokalpolitischen Fragen zur Stadt. Mehrere Schüler wollten beispielsweise wissen, welche Projekte Stöcker in Weil am Rhein vorrangig angehen wolle. Und so ging es im Laufe der zwei Stunden um die Verlängerung der Tramlinie 8, die lokale Kriminalitätsstatistik, das Weiler Geschäftesortiment, Freizeitangebote und -möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, aber beispielsweise auch um den Palästinakonflikt und den Ukrainekrieg. Aber auch persönliche Fragen beantwortete die künftige Weiler Oberbürgermeisterin.

Deutlich habe man das Herzensanliegen Stöckers herausgehört: Sie wolle Jugendliche mehr in die Politik einbeziehen und hoffe, dass sie öfter solche wichtigen Besuche an Schulen machen könne. Und dass noch mehr Veranstaltungen wie „Politik und Pizza“ mit Hilfe des Jugendparlaments, das sie ausdrücklich lobte, möglich sein werden. Zudem verwies sie auf die Rolle der Klassensprecher und der SMV. „Gestaltet eure Stadt: Weil am Rhein lebt von eurem Engagement“, so Stöckers Appell.