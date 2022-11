Weil am Rhein Schulgemeinschaft stärken

Die Eltern erreichen

Die Arbeit hat sich bezahlt gemacht: Zu Stoßzeiten herrscht vor der Schule zwar bisweilen noch mehr Verkehr als üblich, insgesamt aber habe sich die Lage spürbar beruhigt. Auch trägt das Projekt Früchte, indem die Schüler selbst die Gründung neuer Laufgruppen anregen.

Genau diesen Ansatz will Sigwart weiterverfolgen, um so auch die Eltern verstärkt zu erreichen und im besten Fall zum Umdenken anzuregen. Daneben bleibt sie auch direkt vor Ort im Austausch mit den Eltern.

Mit „Wohlfühlregeln“

Ein zweiter wichtiger Punkt im zurückliegenden Schuljahr war für Sigwart die Stärkung der Schulgemeinschaft. „Es geht darum, uns als Schule zu erleben. Das musste wiederbelebt werden – gerade auch nach Corona.“ Deshalb sei unter anderem eine neue Schulordnung verfasst worden, die sich jetzt „Wohlfühlregeln“ nennt. Wie auch mit Blick auf die Verkehrssituation ist es Sigwart ebenso bei der Stärkung der Schulgemeinschaft ein großes Anliegen, alle Beteiligten mitzunehmen. Bei der Ausarbeitung der „Wohlfühlregeln“ haben deshalb auch die Kinder mitgearbeitet.

Letztlich hängen beide Themen zusammen, weiß die Schulleiterin. Denn bei der Auseinandersetzung mit dem Problem um die Eltern-Taxis sei auch deutlich geworden, dass der Umgang miteinander und die Kommunikation nicht immer optimal waren. Deshalb, so Sigwart bräuchte es im Grunde auch Elternregeln, um die Kommunikation in geordnete Bahnen zu lenken. Und nicht zuletzt sollten die Eltern künftig noch stärker mit in den Schulalltag einbezogen werden. „Die Eltern müssen merken, dass sie Teil der Schulgemeinschaft sind“, so Sigwart.

Den Blick nach vorne gerichtet, erklärt die Rektorin, dass die Schulgemeinschaft weiterhin ein bedeutendes Thema bleibe. Derzeit werde ein Orchester der Grundschüler in Kooperation mit der Musikschule wiederbelebt. Nächstes Jahr soll – wenn alles klappt – nach den Pfingstferien ein Konzert stattfinden. Auch die Leseförderung nimmt an der Rheinschule einen wichtigen Stellenwert ein. Neben der Fortführung der Zusammenarbeit mit den sogenannten Lesepaten sollen auch die Bestände in der Bibliothek erneuert werden.

Es ist also auch weiterhin viel zu tun. Wichtig ist Sigwart vor diesem Hintergrund zu betonen, dass sie die Aufgaben an der Rheinschule nicht allein bewältige. „Ich habe ein tolles Kollegium.“