Weil am Rhein Schwarzwaldverein mit neuer Spitze

Gemeinsam mit Hans Görres und Heinrich Flößer wurden die Orte Weil am Rhein, Schallbach, Fischingen, Binzen, Eimeldingen in 29 Stunden abgelaufen. 26 Stunden war das Trio vor Ort im Einsatz. Sein Dank galt der Bergwacht Istein, die seit 2016 gut 90 Kilometer Strecke betreut. Als Naturschutzwart nahm der Wegewart an sieben Aktionen teil. Zudem war er auf der Orchideenwiese in Istein im Einsatz. Für das Jahr 2023 seien gemeinsam mit dem Nabu Einsätze an Krötenteichen und beim Baumschnitt vorgesehen.