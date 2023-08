Weil am Rhein Schwieriges Gerichtsverfahren

Das Gericht vernahm dazu zunächst einen Zeugen, der an dem Vorfall am 29. Juni 2020 direkt beteiligt war, der es aber ablehnte, in Anwesenheit des mutmaßlichen Täters auszusagen. Dieser wurde während der Aussage aus dem Gerichtsgebäude geführt und erst wieder zugelassen, als der Zeuge gegangen war. Die Aussage deckte sich weitgehend mit dem der Polizei geschilderten Tathergang vor rund zwei Jahren. Danach wurde der Zeuge nicht durch Aktionen des Täters verletzt, sondern durch beim Öffnen der Autotür entstandene Schürfwunden. Den Schaden am Fahrzeug bewertete der Zeuge als gering; gestohlen wurde nichts.

Keine Auffälligkeiten in Bezug auf Rauschgift

In Anwesenheit des Beschuldigten erstattete die medizinische Sachverständige Vanessa Thoma vom Rechtsmedizinischen Institut der Universität Freiburg Bericht über sein Verhalten beim Vorfall und im Hinblick auf Drogen- und Alkoholkonsum im allgemeinen. Insgesamt sei sein Verhalten, ebenfalls in der Justizvollzugsanstalt Freiburg, in welcher er seit April 2023 inhaftiert ist, gut.