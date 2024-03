Weil am Rhein: Schwimmend und rettend durchs Jahr

Training

Der für das Training zuständige Stephan Böhringer präsentierte das Jahr aus seiner Sicht. Neben der hohen Zahl von Kindern und Jugendlichen, die das Training besuchten, stieg auch die Anzahl der Erwachsenen. Zusätzlich bot die DLRG im vergangenen Jahr Schwimmkurse für weiterführende Schulen und einen Erwachsenenschwimmkurs an. Böhringer betonte den Bedarf an neuen Ausbildern, da fast alle erfahrenen Ausbilder im vergangenen Jahr eine Doppelbelastung hatten. Bei den durchgeführten Abzeichentagen war das Interesse im Vergleich zu den Vorjahren eher gering. Weiterhin bedankte Böhringer sich bei der Stadt, die dem DLRG bei Bedarf die Kleinschwimmhalle der Karl-Tschamber- Schule zur Verfügung stelle.

Einsätze

Stephan Matt berichtete als Leiter des Bereichs „Einsatz“ über insgesamt 18 Einsätze und sieben Überwachungen, die geleistet wurden, wie zum Beispiel beim jährlichen „Rock am Rhy Festival“. Außerdem sei ein Fahrzeug der Feuerwehr übernommen worden, das nun als neues Fahrzeug für die Abteilung der Strömungsretter verwendet werden kann, so Matt. Aktuell sind drei Wasserretter in Ausbildung, 27 Aktive gebe es insgesamt. Durch viele Übungen, den Umbau des ehemaligen Feuerwehrfahrzeugs, des Baus eines Carports und vieler weiterer Aktionen komme man auf eine dokumentierte Arbeitsleistung von 3497 Stunden, das entspricht etwa der Arbeitsleistung zweier Vollzeitjobs.