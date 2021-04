Weil am Rhein. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag im Landkreis Lörrach in den vergangenen Tagen nach wie vor über 100, insofern dürfen Museen und Galerien weiterhin nicht öffnen. Interessierte können ab sofort trotzdem einen Einblick in die Ausstellung „[ :die Baustelle] 03-2021“ der Weiler Künstler Martin Cleis und Ulrich Wössner, die noch bis zum 24. Mai in der Städtischen Galerie Stapflehus in Weil am Rhein aufgebaut bleibt, erhalten.