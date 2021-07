Weil am Rhein Sein Ziel: Seelsorger für alle Menschen sein

Scotti studierte zunächst Italienisch und katholische Theologie mit dem Ziel, Lehrer zu werden, ehe er sich nach einem Auslandsjahr in Rom und einem Praxissemester in der Schule für einen Studienwechsel entschied. Hintergrund war sein Wunsch, beruflich stärker in der Seelsorge zu arbeiten, heißt es in einer Mitteilung. So wechselte er in das Magisterstudium der katholischen Theologie.

Im Anschluss absolvierte er von 2018 bis 2020 seine Assistenzzeit in der Seelsorgeeinheit Dreisamtal im Dekanat Neustadt. Seit 2020 ist er Pastoralassistent in Weil am Rhein, wo er auch zukünftig die Seelsorge aktiv mitgestalten wird.