Weil am Rhein Seit 50 Jahren Abi am „Kant“

Weil am Rhein. 50 Jahre Abitur am Kant-Gymnasium Weil am Rhein: Im Jahr 1972 hat der erste Jahrgang der Schule – zehn Schülerinnen und Schüler – seine Abiturprüfung am Kant-Gymnasium abgelegt. Gegründet wurde das „Kant“ als Progymnasium im Jahr 1963. Dem Namen entsprechend endete damit die Schulzeit mit der mittleren Reife. Für den Abschluss des Abiturs war in den ersten Jahren ein Wechsel an das Hans-Thoma-Gymnasium (HTG) in Lörrach erforderlich. 1969 erhielt das Kant die Erlaubnis, eine Oberstufe aufzubauen. Drei Jahre später folgte daraus das erste Abitur am Kant-Gymnasium, wodurch auch die heutige Namensgebung der Schule ihre Vollendung erfuhr.