Im Jahr 1953 eröffnete Ludwig Wachenheim, der Großvater der heutigen Inhaberin Stefanie Schuster, ein Schuhgeschäft in der Hauptstraße 274 in Weil am Rhein. 1966 bezog das Geschäft eigene Räume in der Hauptstraße 284. Schusters Mutter, Nadia Miss, bildete er 1973 aus. Deren Mann Dieter Miss wurde im Januar 1979 fest angestellt. 1990 übernahm das Paar das Schuhhaus Wachenheim und baute es in ein kleines Fachgeschäft um. Stefanie Schuster trat gleich nach der Schule 1996 bei ihrem Vater in die Lehre ein. Nach dem „50-Jährigen“ im Jahr 2003 folgte der Umzug in neue Räume nebenan, wo sich das Schuhhaus auf die dreifache Fläche vergrößerte. Dem Familienbetrieb blieben auch die drei Schwestern Jasmin, Rebekka und Ramona treu, indem sie bis heute immer wieder mitarbeiten. Im Jahr 2007 verwirklichte Stefanie Schuster ihren Traum von der Selbstständigkeit.