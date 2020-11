Weil am Rhein Seit der Kindheit ehrenamtlich in der Kirche tätig

Im Mittelpunkt seines ehrenamtlichen Engagements steht die Feuerwehrseelsorge: Seit mehr als fünf Jahren begleitet Uwe Degenhardt die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein und unterstützt die Kameraden im Gespräch, „einen helfenden Weg aus einer beziehungsweise der möglichen Belastung zu finden“.

Auch als Diakon ist die Feuerwehrseelsorge weiterhin Schwerpunkt seines Wirkens. Ebenso wird der 56-Jährige als Diakon für die gesamte Seelsorgeeinheit Weil am Rhein tätig sein. Er will dabei „wo immer für mich möglich, ein seelsorgerisches, offenes Ohr für meine Wegbegleiter haben“, betont er.

Jesus ist für ihn „Vorbild und Lehrer“

Auf seinem Weg wird er von seiner Frau unterstützt: „Sie geht den Berufungsweg mit. Sie ist für mich da, sie hilft mir, auf dem Boden zu bleiben und kennt meine Grenzen.“ Den Diakonat alleine leben? Das geht für Degenhardt nicht. Gerade das gemeinsame Singen und Beten im Singkreis Haltingen, einem Chor für Neues Geistliches Lied, stärkt die Glaubensbeziehung der Eheleute und die Verbindung miteinander – für Degenhardt die tragende Säule auf dem Weg zur Weihe als Ständiger Diakon.

Der Weiler will in seinem seelsorglichen Wirken „Jesus als Vorbild und Lehrer nehmen, von ihm Seelsorge lernen und vor allem darauf vertrauen, dass Jesus mit mir geht. Alles, was ich tue, tue ich mit und durch ihn“. Der angehende Diakon hat laut der Mitteilung auch in schwierigen Phasen seines Lebens nie die Hoffnung verloren: „Auch wenn mir dies nicht immer leicht fällt, das Leben gerade viel von mir abverlangt, so bin ich nie allein unterwegs. Es gibt so viele, die Wegbegleiter für mich sind, und immer wurden sie mir von Gott geschenkt.“

Leiten lässt er sich bei seinem Wirken und Tun von den Worten des Franz von Assisi: „Herr, in deinem Arm bin ich sicher. Wenn du mich hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich.“

Weitere Informationen: Der Gottesdienst wird im Internet unter www.ebfr.de/livestream sowie auf www.facebook.com/erzdioezese.freiburg und www.youtube.com/user/erzbistumfreiburg übertragen. Infos zum Ständigen Diakonat gibt es unter www.ipb-freiburg.de/staendigerdiakon.