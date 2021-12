Weil am Rhein Senioren zu Weihnachten Freude bereiten

Das Gebot der Stunde laute Abstand halten und soziale Kontakte so stark es geht einschränken, heißt es seitens des Ortsvereins. Das gelte natürlich auch und erst recht für die Risikogruppen, zu denen die Bewohner in Senioreneinrichtungen zählen. Im Rahmen seiner Arbeit beim DRK kommt Liebig zum Teil auch selbst in die Heime und mit Bewohnern ins Gespräch. „Ihre Angehörigen wohnen oft nicht in der Nähe und an Weihnachten ist sicher der eine oder andere allein.“ Gerade jetzt tue es den Senioren gut, zu spüren, dass auch an sie gedacht wird.

Wenn das Kunstwerk fertig ist, kann es beim DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen in der Riedlistraße 20 mit dem Stichwort „Malen und Basteln für Senioren“ in den Briefkasten geworfen werden. Alternativ können Bürger dem Ortsverein auch über Facebook oder Insta­gram eine Nachricht schreiben, dann holen die Ehrenamtlichen das Bild ab. Letzter Abgabetermin ist der 22. Dezember.