Weil am Rhein: Seniorentag: 23 Anbieter sind mit dabei

Alles ist ebenerdig, die Flügeltüren stehen offen, die Besucher können zwischen drinnen und draußen wechseln. Im Gemeindehaus gibt es eine tolle Küche. Die Bedingungen sind dort optimal. Wir hoffen auf schönes Wetter, die Menschen sollen einen schönen Tag verbringen.

Wer wird alles im Einsatz sein?

Mein 33-jähriger Sohn kommt extra aus München und übernimmt das Kochen: Chili sin und con Carne und anderes. Das bereitet er zu Hause vor. Die „Herbstzeitlosen“ bieten selbst gebackene Kuchen an.

Welche besonderen Gäste erwarten Sie?

Den ehemaligen Landtagsabgeordneten und Justizminister Rainer Stickelberger habe ich als „Keynote Speaker“ gewinnen können, was mich sehr freut. Ein „Elder Statesman“ im Ruhestand, er ist genau der richtige für uns.

Wie viele Stunden Arbeit haben Sie in die Vorbereitung des Seniorentags gesteckt, und von wem wurden Sie unterstützt?

Unterstützt werde ich auf der organisatorischen Seite von Christiane Wagener. Ich bin eher für das Kreative zuständig, wir ergänzen uns da perfekt. Die Stunden zähle ich gar nicht, denn das ganze macht mir großen Spaß.

Zur Person

Caro Lefferts

Die 60-Jährige ist in Stuttgart aufgewachsen, kam 1996 von Bremen nach Weil am Rhein und wohnt seit vielen Jahren in Binzen. Die mit einem Amerikaner verheiratete Mutter dreier erwachsener Kinder unterrichtet Englisch und leitet seit 13 Jahren die Seniorengruppe der VHS „Die Herbstzeitlosen“, für die sie jedes Jahr ein prall gefülltes Programm auf die Beine stellt.