Weil am Rhein Sicherheit auch für die Unsicheren

So erhalten die Wahlhelfer OP- und FFP2-Masken gestellt, je nach Wunsch. Auch Wähler, die ihre vergessen haben, erhalten eine. Ebenfalls steht für alle Beteiligten Desinfektionsmittel zur Verfügung, die Wahlhelfer können falls gewünscht auch Einmalhandschuhe nutzen. Ein kleiner grüner „Blattwender“ für die Fingerkuppe, um beim Umblättern nicht die eigene Spucke als Unterstützung zu nutzen, ist ebenfalls in der Ausstattung enthalten. Die Kugelschreiber liegen nicht mehr in der Wahlkabine aus, sondern diese werden regelmäßig desinfiziert und direkt zur Verfügung gestellt.

Bei den Zugängen zu den Wahllokalen sind bereits so die Weichen gestellt, dass unnötige Begegnungen von Personen vermieden werden – also Ein- und Ausgang voneinander getrennt sind. Im Alten Rathaus in Alt-Weil war dies nicht möglich, daher wird das Wahllokal ins angrenzende Jugendcafé verlegt. Auch die Märkter Ortsverwaltung schied aus, womit nun die Altrheinhalle das neue Wahllokal ist. In Haltingen konnte in der Ortsverwaltung hingegen ein extra Zu- und Ausgang geschaffen werden.

Insgesamt gibt es aber weniger Wahllokale. Wie berichtet, ist die Zahl von 27 Urnenwahlbezirken auf 15 reduziert und die Briefwahlbezirke sind von vier auf acht erhöht worden. „Wir werden die Sicherheit so gut wie möglich gewährleisten“, setzt Schopferer auf eine Wahl, die zwar besonders ist, doch bei der die Wahrung der Gesundheit oberste Prämisse sein soll.